Сирия: курды взяли штурмом цитадель ИГ к западу от Ракки

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Дамаск, 7 июня. Силам курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF) удалось сегодня отбить у террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) средневековую цитадель, превращенную боевиками в форпост своей обороны на западной окраине «столицы» ИГ*, сирийского города Ракка. Воспользовавшись успехом, курдские силы развили наступление на западный участок обороны ИГ в Ракке.

Взятый курдскими силами замок был построен в IX веке и представлял собой дворец халифа Харуна аль-Рашида, и представляет собой чрезвычайно удобный объект для организации обороны, поскольку расположен на господствующей над городом позиции на холме Телль-Харкала.

Напомним, вчера в ходе наступления силам SDF удалось войти на восточные окраины осажденной Ракки и выбить террористов ИГ из квартала Мешлеб.

* Организация запрещена на территории РФ.