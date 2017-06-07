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Новости Сирии
Сирия: курды взяли штурмом цитадель ИГ к западу от Ракки

Сирия: курды взяли штурмом цитадель ИГ к западу от Ракки

12:57  7 Июня 2017
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Сирия: курды взяли штурмом цитадель ИГ к западу от Ракки

Дамаск, 7 июня. Силам курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF) удалось сегодня отбить у террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) средневековую цитадель, превращенную боевиками в форпост своей обороны на западной окраине «столицы» ИГ*, сирийского города Ракка. Воспользовавшись успехом, курдские силы развили наступление на западный участок обороны ИГ в Ракке.

Взятый курдскими силами замок был построен в IX веке и представлял собой дворец  халифа Харуна аль-Рашида, и представляет собой чрезвычайно удобный объект для организации обороны, поскольку расположен на господствующей над городом позиции на холме Телль-Харкала.

Сирия: курды взяли штурмом цитадель ИГ к западу от Ракки

Напомним, вчера в ходе наступления силам SDF удалось войти на восточные окраины осажденной Ракки и выбить террористов ИГ из квартала Мешлеб.

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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