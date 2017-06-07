Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Террористы не успокаиваются: Лавров прокомментировал атаки в Иране

Террористы не успокаиваются: Лавров прокомментировал атаки в Иране

13:09  7 Июня 2017
43

Террористы не успокаиваются: Лавров прокомментировал атаки в Иране

Москва, 7 июня. Нападения на мавзолей имама Хомейни и здание парламента в Тегеране подтверждают, что террористы не успокаиваются, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«То, что террористы не успокаиваются, подтверждается, к сожалению, ежедневно, включая сегодняшние теракты в Иране», — заявил глава российского дипведомства во время  пресс-конференции по итогам переговоров со своим испанским коллегой Альфонсо Дастиса Кеседо, передает RT.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил уверенность, что со стороны Ирана последует самый жесткий ответ террористам.

Напомним, что ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*).

* Организация запрещена на территории РФ.

#лавров #иран
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть