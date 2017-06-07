Террористы не успокаиваются: Лавров прокомментировал атаки в Иране

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Москва, 7 июня. Нападения на мавзолей имама Хомейни и здание парламента в Тегеране подтверждают, что террористы не успокаиваются, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«То, что террористы не успокаиваются, подтверждается, к сожалению, ежедневно, включая сегодняшние теракты в Иране», — заявил глава российского дипведомства во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим испанским коллегой Альфонсо Дастиса Кеседо, передает RT.

Footage reportedly shows terrorists firing shots from #IranParliament building pic.twitter.com/jEOM66UrVc — Press TV (@PressTV) June 7, 2017

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил уверенность, что со стороны Ирана последует самый жесткий ответ террористам.

Напомним, что ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*).

* Организация запрещена на территории РФ.