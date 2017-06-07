ЕС решил ответить на претензии Трампа созданием Европейского оборонного фонда

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Брюссель, 7 июня. Евросоюз запустит Европейский оборонный фонд, об этом заявила в ходе общения с журналистами в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз принял решение о создании Европейского оборонного фонда. Данный проект необходим, чтобы помочь Европе оставаться единым глобальным военным регионом на фоне напряженных отношений с Вашингтоном. Инициатива по вопросу безопасности и обороны появилась после неоднократных требований американского лидера Дональда Трампа о европейских взносах в блок НАТО.