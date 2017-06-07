ЛНР: житель Кировска ранен осколком украинского снаряда

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Луганск, 7 июня. Во время обстрела со стороны ВСУ в Кировске получил ранение местный житель и повреждены 27 домов, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

ВСУ атаковали район Кировска из 122-мм гаубиц Д-30.

«Разрушения получили 27 домов, — рассказал Марочко о последствиях нападения. — Ранен местный житель Кировска».

Кроме того, под огонь украинской армии попал поселок городского типа Донецкий, который находится в составе Кировского горсовета. Там повреждены более 20 строений. А районе села Желобок силы ЛНР продолжают сдерживать попытки наступления ВСУ.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что при обстрелах украинских силовиков пострадали три населенных пункта.