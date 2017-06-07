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Россия
Рогозин рассказал о планах накрыть всю Россию противоракетным куполом

Рогозин рассказал о планах накрыть всю Россию противоракетным куполом

13:00  7 Июня 2017
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Рогозин рассказал о планах накрыть всю Россию противоракетным куполом

Москва, 7 июня. Оборонная промышленность предложила Минобороны РФ рациональный вариант системы ПРО, позволяющий накрыть всю Россию противоракетным куполом. Об этом заявил вице-премьер страны Дмитрий Рогозин.

По его словам, промышленность и военная наука предложили ведомству рациональный вариант оперативного восстановления противоракетного щита страны с наземным и космическим эшелоном. После завершения развертывания Единой космической системы Россия оказалась бы закрытой противоракетным куполом, добавил вице-премьер.

Добавим, ранее Рогозин призвал вооружить Росгвардию «до зубов» самым высококачественным оружием, чтобы она максимально успешно противостояла внутренним угрозам.

Алексей Громов
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