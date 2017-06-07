NASA показало публике марсианский внедорожник

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Вашингтон, 7 июня. Американское космическое агентство NASA разработало уникальный концепт пассажирского внедорожника-марсохода, который одновременно является передвижной научной лабораторией.

Марсоход был разработан Космическим центром Кеннеди, который входит в структуру NASA. Длина машины составляет восемь метров, высота — почти четыре метра. Корпус выполнен из композитных материалов, которые отличаются легкостью и высокой прочностью, а под «капотом» установлен инновационный электродвигатель.

Сообщается, что марсоход на Земле может разгоняться до 110 км в час, однако на Марсе, в условиях отсутствия дорог и пересеченной местности, скорость ровера будет составлять около 20 км в час.