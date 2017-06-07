Фестиваль «Кинотавр» откроется в Сочи 7 июня

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Сочи, 7 июня. Российский кинофестиваль «Кинотавр» откроется фильмом Павла Чухрая «Холодное танго».

В этом году жюри кинофестиваля возглавит актер Евгений Миронов. На церемонии торжественного открытия ему вручат приз «За честь, достоинство и преданность кинематографу».

Открытие «Кинотавра» традиционно пройдет в Зимнем театре Сочи. В этом году в основную программу конкурса вошли 15 фильмов, среди них: «Блокбастер» Романа Волобуева, «Про любовь. Только для взрослых» Анны Меликян, «Теснота» Кантемира Балагова, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Заложники» Резо Гигинеишвили.

Для гостей фестиваля будет организован бесплатный показ 13 фильмов, которые недавно были в прокате. Открытие фестиваля «Кинотавр» начнется в 19.00 по мск. В 18.00 стартует «красная дорожка», по которой продут звезды кино и телевидения.

В день закрытия фестиваля будет показан фильм «Притяжение» Федора Бондарчука, сообщает «Свободная пресса».