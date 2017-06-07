Нарышкин предупредил о намерениях США усилить антироссийские санкции

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Москва, 7 июня. В ближайшие месяцы следует ожидать усиления санкционного давления на РФ со стороны США. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«По полученным данным, Вашингтон намерен расширить санкции против России и ищет для этого новые поводы», — рассказал Нарышкин журналистам.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что страны Евросоюза намереваются продлить действие экономических и политических санкций в отношении России на ближайшем саммите 22–23 июня. Основной темой санкций является Крым — европейские законодатели намерены последовать требованиям украинских властей и запретить торговлю с Крымом и заход кораблей под флагами стран ЕС в крымские порты.