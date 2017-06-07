Госдума приняла закон о создании в РФ черного списка чиновников-коррупционеров

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Москва, 7 июня. Чиновники и сотрудники правоохранительных органов, которые лишились своей должности по обвинению в коррупции, будут занесены в черный список. Такую возможность предусматривает закон, принятый Госдумой РФ в третьем, окончательном, чтении.

Почти год назад проект документа был предложен на рассмотрение правительством России. Внести в специальный реестр нечистого на руку чиновника сможет его работодатель. Попасть в список рискуют государственные служащие, представители следственного комитета, прокуратуры, сотрудники таможни, должностные лица всех уровней власти.

Закон, одобренный депутатами, теперь должен рассмотреть Совфед, а затем он ляжет на стол президента РФ. И в случае подписания документа, он вступит в силу 1 января 2018 года.