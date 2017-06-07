Связь напавшего на полицейских в Париже с ИГ подтвердило найденное видео

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Париж, 7 июня. Напавший на полицейских у собора Парижской Богоматери, запечатлен на видео, где он клянется в приверженности террористам ИГ*, пишет Figaro , ссылаясь на источник, знакомый с ходом следствия.

Накануне днем мужчина, вооруженный молотком, напал на сотрудников полиции у Нотр-Дама, он получил пулевое ранение. Французские правоохранители провели обыски в доме у злоумышленника в городе Сержи Понтуаз, в ходе которых было обнаружено видео. На ролике нападавший клянется в верности ИГ (террористическая группировка «Исламское государство»* запрещена в РФ). Местные СМИ сообщают, что атаковавшего полицейских алжирца зовут Фарид И. 1977 года рождения. Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры расследует инцидент.

* Организация запрещена на территории РФ.