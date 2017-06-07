Получающих финансирование из-за рубежа россиян могут приравнять к иноагентам

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Москва, 7 июня. Граждан, имеющих иностранное финансирование деятельности, необходимо приравнять к иностранным агентам. Такую инициативу высказали в Совете Федераций.

Как сообщается в проекте рекомендаций о недопустимости вмешательства в дела Российской Федерации, Генпрокуратуре России, Федеральной службе безопасности, Росфинмониторингу и Минюсту были даны рекомендации рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в российское законодательство в части дополнения перечня иностранных источников, получение финансирования из которых является условием признания некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, россиянам, которые получают денежные средства и иное имущество от других стран, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан.

Напомним, накануне сообщалось, что Совет Федерации может создать специальную комиссию по предотвращению попыток иностранных государств вмешаться во внутренние дела России.