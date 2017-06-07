Число отравившихся шаурмой жителей Ростовской области увеличилось до 35

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Новочеркасск, 7 июля. Как стало известно ФАН, число отравившихся шаурмой жителей города Новочеркасска увеличилось до 35 человек, среди них трое детей.

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ростовской области между тем сообщает, что заболевшие употребляли шаурму, приобретенную в павильоне «Шаурма на углях» на улице Троицкой. Там специалисты выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства. По итогам проверки был составлен протокол о временном запрете деятельности павильона.

«В материале от больных обнаружен возбудитель сальмонеллеза», — добавили в ведомстве.

Как сообщает «Свободная пресса», по факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Пострадавших доставили в МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» города.