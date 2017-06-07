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Технологии
KIA раскрыла дизайн нового компактного кроссовера

KIA раскрыла дизайн нового компактного кроссовера

12:34  7 Июня 2017
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KIA раскрыла дизайн нового компактного кроссовера

Сеул, 7 июня. Представители южнокорейской компании KIA показали эскизы нового компактного кроссовера Stonic. Авто появится на рынке в конце 2017 года.

Ожидается, что главными конкурентами нового внедорожника KIA станут Nissan Juke и Toyota C-HR. По словам экспертов, эскизы модели могут отличаться от автомобиля, который мы получим в итоге. До начала массового производства внешний вид автомобиля может претерпеть большие изменения.

Остается неизвестным, как будет выглядеть салон Stonic. Ранее разработчики компании KIA сообщали, что экстерьер кроссовера будет создан в соответствии с европейскими стандартами — основные элементы будут прямыми, с соблюдением геометрии. Новинка также получит современные системы, с помощью которых машиной можно будет управлять при помощи смартфона.

Технические характеристики KIA Stonic не сообщаются. Не исключено, что кроссовер выпустят сразу в двух вариантах — с передним и задним приводом.

#kia #stonic
Дима Оленин
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