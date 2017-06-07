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Политика
Власти Катара не обращались к России по вопросу хакерской атаки

Власти Катара не обращались к России по вопросу хакерской атаки

12:40  7 Июня 2017
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Власти Катара не обращались к России по вопросу хакерской атаки

Москва, 7 июня. Власти Катара не обращались в посольство России из-за якобы причастности российских хакеров к атаке Информационного агентства Катара, сообщили в дипломатическом ведомстве РФ.

«Официально власти Катара через посольство России в Дохе к нам не обращались по поводу данных якобы хакерских атак с российской стороны», — констатируют в диппредставительстве РФ в Катаре.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что версия США о том, что РФ каким-то образом причастна ко взлому агентства новостей в Катаре, который повлек за собой дипломатический скандал, является очередным фейком.

 

Катерина Тимошенская
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