Песков назвал очередным фейком «русский след» во взломе новостей в Катаре

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Москва, 7 июня. Версия США о том, что Россия каким-то образом причастна ко взлому агентства новостей в Катаре, который повлек за собой дипломатический скандал, является очередным фейком. Такое заявление сделал в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очередной фейк», — пояснил он агентству РИА Новости.

Напомним, что ранее американский телеканал CNN заявил о «русских хакерах», которые взломали агентство новостей в Катаре, что повлекло за собой дипломатическую изоляцию страны. Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и ряд других арабских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма. Источники CNN утверждают, что «русские хакеры» намеренно пытались создать напряженность в регионе.

Между тем, глава Центра Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ) по связям с общественностью и СМИ Игорь Пшеничников утверждает, что выдвинутая американскими СМИ версия призвана опорочить Россию и выбить ее из процесса ближневосточного урегулирования.