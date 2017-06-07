Роскосмос проведет 15 стартов ракет «Протон-М» до 2023 года

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Москва, 7 июня. Несмотря на то, что коммерческие пуски ракет-носителей «Протон-М» не проводились почти год, ни один из клиентов ГКНПЦ имени Хруничева не ушел к конкурентам. Напомним, в ракетах «Протон-М» были обнаружены серьезные неисправности, возникшие вследствие нарушения технологий производства.

«Нет, у нас ни один контракт на сегодняшний день не расторгнут. От нас никто не ушел, — рассказал генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Андрей Калиновский. — Сейчас у нас восемь действующих контрактов на 15 пусков до 2023 года».

Калиновский рассказал ТАСС, что ближайший коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» запланирован на четверг, запуск состоится в 6.45 по московскому времени. Ракета доставит на орбиту коммерческий спутник Echostar-21.