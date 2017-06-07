Тысячи уральцев подхватили вирусы из-за необычайно холодного лета

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Екатеринбург, 7 июня. Число заболевших гриппом на Урале растет с огромной скоростью. Причина всему — необычно холодное лето.

По сравнению с апрелем и маем прошлого года, число заболевших увеличилось на 20% и 15% соответственно. В апреле гриппом в Екатеринбурге переболело 37 тысяч человек. В мае — 28 700, сообщила Ura.Ru. представитель уральского Роспотребнадзора Анна Ожиганова.

По ее словам, жители Урала слишком холодно одеваются, несмотря на низкую температуру на улице. Ситуация с большим количеством заболевших должна исправиться с потеплением, добавила Ожиганова.

Отметим, что сейчас в Екатеринбурге столбик термометра держится около 15-16 градусов тепла. В конце недели ожидается потепление до 20-21 градусов выше нуля.