Украинский кабмин лишился доступа к запрещенным российским соцсетям

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Киев, 7 июня. В здании украинского правительства заблокировали доступ к российским сайтам, попавшим в черный список Киева. Провайдер, оказывающий Интернет-услуги, наконец выполнил указ президента Петра Порошенко. До сегодняшнего дня кабмин не был лишен возможности посещать запрещенные социальные сети, как все остальные жители страны.

О несправедливости писали информационные агентства. Сегодня стало известно, что недочет устранен и теперь, находясь в здании правительства, невозможно выйти на страницы сайтов «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также загрузить сервисы «Яндекса».

Напомним, в середине мая вступил в силу указ, запрещающий доступ на территории Украины к российским порталам, несущим «угрозу украинской государственности». При этом многие правозащитники и общественники выступили с резкой критикой в адрес Киева, заявив, что подобные действия нарушают права и свободы человека.