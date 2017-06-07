Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожают бюджет ИГИЛ, США помогли боевикам в Ракке

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Сирия, 7 июня. Вашингтон по-прежнему вяло реагирует на предложения России по зонам деэскалации. Бюджет ИГИЛ* сократился в два раза или даже больше под ударами ВКС РФ. США спасли боевиков из Ракки. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

США стоят на своих зонах безопасности

Вокруг зон деэскалации ведутся большинство разговоров, касающихся урегулирования ситуации в Сирии. Так, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, эти зоны деэскалации способны остановить гражданскую войну и активизировать борьбу против ИГИЛ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (деятельность запрещена в РФ). Понятно, что сейчас стороны, заключившие меморандум о создании таких зон, осуществляют практические шаги по выполнению договоренностей и восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Кроме того, известно и то, что Россия озвучила США все предложения по зонам деэскалации в Сирии. Стоит ли удивляться, что пока Вашингтон реагирует вяло и не слишком конструктивно. По признаниям представителей МИД РФ, фактически США пытаются установить режим зон безопасности так, как устраивает их, без согласования с российской стороной.

Кто поддерживает ИГИЛ

И если бы это было единственным недостатком американской стороны... Не секрет, что Вашингтон продолжает поддерживать боевиков в Сирии, делая заявления о борьбе с «Исламским государством»* лишь для отвода глаз. Об этом прямым текстом говорит и российский сенатор Алексей Пушков. Администрации в Белом доме могут и меняться, но курс — нет.

Иначе как понимать странные поступки международной коалиции во главе с США, которая ни с того ни с сего наносит воздушный удар по позициям правительственных войск на территории зоны деэскалации в Ат-Танфе и уничтожает дополнительные силы, поддерживающие Дамаск. Случайность?

Так не думают в нашем правительстве — председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в юбилейный раз обвинил Вашингтон в попытке нарушить суверенитет Сирии и ослабить проправительственные силы. А первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал удар «прямым вступлением коалиции в открытый военный конфликт». Понятно, что Россия не оставит без внимания этот вопрос на внеочередном созыве Совбеза ООН.

О чем говорить, если так называемая борьба США против терроризма не приносит своих плодов даже в Афганистане, где военный контингент Штатов давно и надолго. Более того, число боевиков ИГ* за последнее время там только выросло и достигает трех с половиной тысяч человек. Что представляет опасность уже не только для Афганистана, но и для соседних государств.

Доходы боевиков падают

Другое дело, что борьба ВКС РФ против боевиков в Сирии имеет вполне конкретные очертания. В частности, из-за эффективных ударов российской авиации бюджет того же ИГИЛ сократился в два раза или даже больше. Этому способствовали воздушные удары по энергетической инфраструктуре террористов. Доходы радикальных исламистов от продажи нефти и сократились с 50 до 12-20 миллионов долларов в месяц.

США отбиваются другой статистикой: с начала операции они уничтожили в Сирии и Ираке около двух тысяч бензовозов, которые перевозили незаконно добытую нефть. Россия с сентября 2015 года смогла уничтожить около четырех тысяч бензовозов, свыше 200 объектов по производству нефти и газа, 176 объектов по переработке нефти и больше 100 объектов по перекачке нефти.

На этом фоне стало известно о попытках боевиков наладить другие источники финансирования. За последние четыре месяца ИГ отчаянно пытается взять под контроль производство наркотиков в Афганистане, а также торговать человеческими органами и даже инвестировать в недвижимость. Существуют данные также о том, что боевики раздумывают о прибыли из других видов полезных ископаемых и перевозки беженцев в страны Евросоюза. Словом, делают все, чтобы остаться на плаву.

Тайны Ракки

Иранские СМИ сообщают любопытные новости: в районе Ракки коалиция во главе с США проводит подозрительную операцию. Силы «умеренной оппозиции» и курдские формирования вроде как позволили террористам без помех покинуть город под присмотром американских военных.

А в апреле, если верить сообщениям журналистов, американские вертолеты вывезли из города командиров «Исламского государства» в безопасное место. Как стало известно СМИ, одним из спасенных оказался Абу Даджан Франсави, который назначен главным среди боевиков по финансовым потокам в нефтеносных районах.

* Организация запрещена на территории РФ.