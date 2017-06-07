Ученые доказали смертельный вред малых доз алкоголя

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Москва, 7 июня. Ученые провели исследование и выяснили, что даже одна бутылка пива в неделю приводит к постепенной потере памяти и к ухудшению работы мозга в целом, заявила специалист Оксфордского университета Аня Топивала.

Британские ученые решили проверить сообщения о том, что умеренное употребление спиртного не наносит вред здоровью человека и даже может служить профилактикой от болезней сердца и сосудов. Исследование опровергло бытующие мнения, передает «Инфореактор».

«Результаты нашего исследования говорят о том, что текущие нормы потребления алкоголя в США и в Британии являются слишком высокими – они позволяют людям выпивать около 240 грамм спиртного в неделю, — подчеркнула Топивала. — Мы выяснили, что атрофия гиппокампа начинается уже при употреблении 140 грамм алкоголя».

Участие в эксперименте приняли 550 добровольцев. Ученые постановили, что пьющие люди имеют некоторые проблемы с сообразительностью и памятью.

В Москве 12 июня запретят продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий и расположенных поблизости магазинах.