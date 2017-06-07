Анкара возмутилась решением конгресса США осудить действия охраны Эрдогана

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Анкара, 7 июня. Власти Турции выразили возмущение в связи с решением конгресса США осудить действия охранников президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время визита в США. Тогда в Вашингтоне охранники турецкого президента набросились на протестующих американцев, встретивших Эрдогана свистом и оскорблениями.

Накануне резолюцию палаты представителей США с осуждением действий охраны приняли практически единогласно.

Официальный представитель МИД Турции Хюсейн Мюфтюоглу заявил, что «конгресса США вчера вечером приняла необоснованное постановление».

«Шаги, предпринятые законодателями, которые пытаются политизировать этот вопрос, являются неконструктивными. Это также противоречит духу союзничества и партнерства между Турцией и США», — объявил турецкий МИД в письменном заявлении.

Напомним, охрана президента Эрдогана успела «прославиться» ранее, набросившись на освиставших президента Турции американских студентов, а после — на демонстрантов на улицах Вашингтона. Турецкая сторона не дала никаких комментариев по поводу данных случаев. По слухам, президент Эрдоган лично из окна своей резиденции наблюдал за избиением.