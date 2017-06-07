ЛНР: ВСУ обстреляли три населенных пункта к западу от Луганска

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Луганск, 7 июня. При обстрелах украинских силовиков разрушения получили двадцать семь домов.

Представители Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ начали обстрел населенных пунктов Кировск, Желобок и Донецкий в 6 часов 20 минут. Огонь велся со стороны населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Отмечается, что украинские силовики применяли 152 и 122-миллиметровую артиллерию, БМП-1 и БМП-2. Повреждения получили 27 домов, ранен житель Кировска.

После 9 часов ВСУ пошли в наступление около Желобка силами двух взводов. Силовиков прикрывали 120 и 82-миллиметровые минометы и СПГ. Сейчас противник, сообщает командование ополчения ЛНР, укрывается в районе Урочища Волчье и ведет обстрел населенного пункта из стрелкового вооружения, АГС и СПГ. Ополченцы успешно сдерживают атаку.

Ранее подразделениям Народной милиции удалось сбить беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Желтое.