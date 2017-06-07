Число пострадавших при атаках террористов в Тегеране возросло до 33

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Тегеран, 7 июня. Число раненых в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей возросло до 33 человек, сообщают медики.

В среду террористка-смертница устроила взрыв в мавзолее Хомейни, неподалеку от Тегерана. Еще несколько боевиков ворвалось в здание парламента.

The Moment when a suicide bomber detonates himself in areas near mausoleum of Imam #Khomeini in southern #Tehran +som other pics#Iran pic.twitter.com/3adRWlyzoT — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 7, 2017

Ответственности за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*, деятельность которой запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.