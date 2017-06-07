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Происшествия
Число пострадавших при атаках террористов в Тегеране возросло до 33

Число пострадавших при атаках террористов в Тегеране возросло до 33

12:15  7 Июня 2017
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Число пострадавших при атаках террористов в Тегеране возросло до 33

Тегеран, 7 июня. Число раненых в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей возросло до 33 человек, сообщают медики.

В среду террористка-смертница устроила взрыв в мавзолее Хомейни, неподалеку от Тегерана. Еще несколько боевиков ворвалось в здание парламента.

Ответственности за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*, деятельность которой запрещена в России.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#нападение #тегеран
Дима Оленин
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