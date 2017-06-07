Украинский нарыв: Дмитрий Лекух о дипломатичном высказывании Сергея Лаврова

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Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, западные страны не способны призвать к порядку находящихся у власти в Киеве радикалов, блокирующих выполнение Минских договоренностей.

После этого все всё поняли, включая, думается нам, самых малоуспевающих первокурсников. Ибо когда высокопоставленный дипломат с грустью констатирует, что «особенно наглядно губительность игры «с нулевой суммой» продемонстрировал поддержанный Вашингтоном и Брюсселем вооруженный государственный переворот на Украине»... А потом добавляет: «совершенный ультрарадикальными силами, которые и по сей день правят балом в этой стране и блокируют любые усилия по выполнению Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса», — то это переводится с высокого дипломатического на литературный русский строго определенным образом.

Спросите меня, каким?! Да элементарным.

Не могут или не хотят

Когда Лавров говорит: «Их западные покровители бессильны и не могут призвать радикалов», — то имеет в виду, что «покровители» банальнейшим образом не «не могут», а просто-напросто «не хотят».

Речь о том, что на текущий момент времени, при ныне существующем тренде, государство Российская Федерация не видит возможности воздействия на нерациональные, как минимум, поступки нынешних киевских властей. В том числе, и посредством воздействия на их западных покровителей.

Потому как — и это официальная позиция Российской Федерации — пока что в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе, безусловно, лежат так называемые Минские договоренности. Которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Но на сегодняшний, опять-таки, момент времени этот план не просто остается банально не реализованным. Все значительно хуже. Во-первых, Украина отказывается, под самыми разными предлогами, от выполнения политических пунктов соглашения. А во-вторых, уже и Российская Федерация в текущем «коридоре возможностей» не видит путей воздействия на украинскую сторону.

В принципе, это уже, если Киев не понимает, очень и очень серьезный дипломатический сигнал.

Лавров опытный дипломат, и он не может этого не понимать, оттого и предельно четко артикулирует: Российская Федерация не имеет права позволить себе такой роскоши, как бандитское и безответственное шапито, подобное киевскому режиму, на границах своей суверенной территории.

У России профессионалов много

Все это значит, что данная проблема будет решаться. Не мытьем, так катаньем, вы уж меня извините.

И если Лавров практически открытым текстом заявляет, что дипломатические меры почти исчерпаны, то это означает только одно: в скором времени Киев будут призывать «к порядку» уже не западные страны, а совсем другие силы.

И если ведомство Сергея Викторовича Лаврова «умывает руки», то, вполне такое возможно, приходит очередь задумываться ведомству Сергея Кужугетовича Шойгу. Потому как нарыв в любом случае нельзя оставлять в подобном виде. Его, так или иначе, придется лечить.

Именно это и имел в виду, в переводе с дипломатического на русский, глава российского МИД, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта. И говорил он это, почти наверняка, обращаясь далеко не только к калининградским студентам.

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...У нас остается лишь один вопрос: дойдет ли хотя бы это, уже бог знает какое по счету, «последнее китайское предупреждение» до нынешних киевских властей? Именно до них, потому как, ежели что, «западные страны» смогут помочь Киеву максимум продлением косметических антироссийских «санкций». А больше, простите, ничем.

Хотелось бы, чтобы все же поняли. Потому как в противном случае непонятливому Киеву, в самом деле, будут всё объяснять на пальцах профессионалы далеко не только из российского МИД.

Честно говоря, не хотелось бы. Все-таки, как ни крути, не чужая страна.