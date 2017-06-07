Сирия в опасности: как США, ударив по сирийским военным, объявили Асаду войну

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Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла очередной удар по Сирийской арабской армии (САА) в районе Ат-Танфе. Корреспондент Федерального агентство новостей побеседовал с экспертом о действиях американцев.

Согласно официальному сообщению коалиции, боевая авиация уничтожила «дополнительные силы», которые поддерживают официальный Дамаск внутри установленный зоны избежания конфликтов на юге Сирийской Арабской Республики (САР).

«Несмотря на предыдущие предупреждения, поддерживающие режим силы вошли в установленную зону избежания конфликтов — речь идет о танке, артиллерии, средствах ПВО, несущих вооружение технических автомобилях и более чем 60 солдатах, которые представляли угрозу коалиции и партнерским силам, находящимся в гарнизоне Ат-Танфа», — говорится в официальном заявлении.

Прежде чем наносить авиаудар, союзники сделали несколько предупреждений. Однако, по их словам, это не возымело никакого успеха. В результате атаки авиации коалиции была уничтожена система противовоздушной обороны, две единицы артиллерии, а также поврежден танк. Кроме того, сирийская армия понесла потери в живой силе: два человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

Отметим, войска коалиции уже несколько месяцев находятся в Ат-Танфе. По их информации, там они тренируют местных жителей для борьбы с боевиками террористического квазиобразования «Исламское государство»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

В свою очередь командование коалиции подчеркивает, что не будет воевать с Сирийской арабской армией, но собирается защищаться в случае необходимости. Кроме того, президент США Дональд Трамп был проинформирован об авиаударе по сирийским военным.

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что удар западной коалиции по позициям сирийской армии не принес существенного урона, как и американский обстрел крылатыми ракетами в апреле этого года базы «Шайрат». Однако очередной прецедент подобного рода не несет реальной борьбе с ИГ* никакой пользы, работая на эскалацию войны.

«Дело в том, что у военных действий коалиции нет никакого правового обоснования. Де-юре это объявление войны Асаду под видом «борьбы с терроризмом». Удар по тому, кто с терроризмом реально борется. Коалиция будто прощупывает Асада на прочность — до какой степени он устойчив к новому наращиванию военной активности со стороны западной коалиции. Плохо, что Асад никак не отвечает, рассчитывая, видимо, что Сергей Лавров все скажет за него. Сирийскому президенту надо быть более активным в защите интересов своего государства. Но понятно, что военных ресурсов у него недостаточно. В таком случае хорошо было бы ограничиться дипломатическим ответом, но и его нет», — пояснил Игорь Рябов.

Каковы же на сегодняшний день цели политики США в Сирии, которые перешли в фазу военного вмешательства? По мнению эксперта, США считают, что необходимо «нагружать» Россию по Сирии, чтобы не было возможности отвлекаться на другие проблемы в регионе. А их достаточно.

«Например, часть элит в Ливии уже обращается к России за помощью в наведении порядка в этой стране, и Ливия морально готова к тому же, что сделал Асад — попросить у России военной помощи. Американцев это совершенно не устраивает, и они как бы намекают России — занимайтесь Сирией, раз взялись, а мы вам «поможем». Во-вторых, США ведут стратегический торг за раздел не только Сирии, но и влияния во всем ближневосточном регионе. После визита Трампа в Саудовскую Аравию сформировался новый американский подход — они сдают балласт в виде катарского режима, делая ставку на более ресурсные страны, в первую очередь Саудовскую Аравию. Создают фронт борьбы с Ираном, перекраивают систему отношений внутри региона, уже по-новому. Американцы, как и англичане, давно привыкли играть с Ближним Востоком в игры по своему усмотрению. Один из ключевых элементов игры — создание подконтрольного нефтяного трубопровода из ОАЭ в Турцию и затем в Европу», — резюмировал Игорь Рябов.

* Организация запрещена на территории РФ.