«Галатасарай» согласился отпустить Снейдера в «Зенит» за 4 млн евро

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Стамбул, 7 июня. Стамбульский «Галатасарай» и петербургский «Зенит» практически договорились о трансфере полузащитника Уэсли Снейдера.

Как пишет Webaslan со ссылкой на источник, полузащитник турецкого клуба и сборной Голландии может перейти в петербургскую команду за 4 млн евро. «Галатасарай», по неофициальным данным, уже согласился его отпустить, сообщает «Свободная пресса».

Ранее гендиректор «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что главной задачей нового наставника сине-бело-голубых Роберто Манчини является зрелищный футбол, который был бы интересен болельщикам.