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Сирия, 7 июня. Командование САА заявило, что армия САР продолжит операцию у южной границы страны, несмотря на вчерашний удар коалиции. Боевики «Ахрар аш-Шам» отразили мощную атаку SDF**** к северу от Алеппо. Сирийские военные при помощи ВВС САР отбили часть позиций ИГ* к востоку от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): развивает наступление на позиции радикалов в районе города Хайян к северо-западу от Алеппо; заняла ряд опорных пунктов ИГИЛ* вдоль шоссе Пальмира – Дейр эз-Зор; нанесла удары по укрепрайонам исламистов на окраине района Даръа Аль-Балад и города Наима в провинции Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): убило и ранило 16 мирных жителей, пытавшихся покинуть район Занджили в Мосуле.

Сирийская свободная армия** (ССА): отбила атаку САА вблизи поселка Тафрия Ас-Сагира в окрестностях города Аль-Баб; потеряла часть позиций в районе Дакна на юго-востоке от Дамаска в результате наступления армии САР; убила полевого командира NDF****** на севере провинции Хама.

«Ахрар аш-Шам»: отразила массированную атаку курдских отрядов у холма Бисрая к северу от Алеппо.

Провинция Алеппо

Правительственные войска САР совместно с отрядами Национальных сил обороны (NDF) запустили мощную атаку опорных пунктов боевиков-исламистов к северо-западу от Алеппо. Сирийские военные наступают в районе холма Таль Мусаябин на северо-востоке от оккупированного города Хайян, передает ливанский новостной центр Al Masdar News. Бойцы NDF тем временем атакуют радикалов со стороны Захры севернее Хайяна. Сведений о ходе противостояния пока не поступало. Полномасштабное наступление армии САР на этом направлении разворачивалось несколько месяцев назад. Однако операция была приостановлена в связи переброской подразделений САА на восток провинции в целях борьбы с террористами «Исламского государства»*.

Боевики формирования «Ахрар аш-Шам» отразили нападения отрядов Демократической армии Сирии (SDF) на линии фронта вблизи высоты Бисрая к северу от Алеппо. Об этом сообщается на странице исламистской группировки в сети Twitter (@AhrarAl_Sham). Исламисты действуют в союзе с армией Турции, намереваясь занять подконтрольные курдам территории у сирийско-турецкой границы.

Как утверждает агентство Al Furat News, боевики отбили мощную атаку правительственных сил вблизи деревни Тафрия Ас-Сагира, расположенной к востоку от населенного пункта Бизаа в окрестностях города Аль-Баб. Официального подтверждения, тем не менее, пока не поступало. Аль-Баб и территории вокруг него были захвачены у ИГИЛ в рамках турецкой кампании «Щит Евфрата» при поддержке сирийских оппозиционных сил в феврале этого года.

Провинция Хомс

Сирийская армия не прекратит работу на юго-востоке провинции Хомс, несмотря на вчерашний авиаудар ВВС международной коалиции по конвою проасадовских ополченческих отрядов, заявил в интервью Al Masdar News источник в командовании армии САР. По его словам, правительственные силы не прекратят наступление в южной части республики до тех пор, пока территории вдоль сирийско-иракской границы не будут полностью зачищены от террористов ИГ и боевиков-оппозиционеров Сирийской свободной армии (ССА), пользующейся поддержкой США и Иордании.

Напомним, авиация западной коалиции накануне вечером нанесла удар по объектам союзных армии САР войск недалеко от блокпоста «Ат-Танф». Погибли два бойца, еще 15 были ранены. В ответ на бомбардировку сирийские военнослужащие и проправительственные отряды провели массированную атаку укрепрайонов «свободной армии» в пустынной области Даква к юго-востоку от Дамаска. В результате коротких боев подразделениям САА удалось отбить у радикалов ряд контрольных точек в этом регионе.

Оппозиционные источники публикуют иные сведения о потерях правительственных сил в результате боевого налета ВВС коалиции. Они утверждают, что под ударом погибли не меньше 58 бойцов проправительственных ополчений, также были уничтожены пять танков, шесть ЗСУ «Шилка», три БТР, семь БМП и девять военных автомашин.

Между тем на востоке провинции Хомс продолжается освободительная кампания армии САР. Согласно информации портала Damascus Now, подразделения САА, двигаясь вдоль дороги на Дейр эз-Зор к востоку от Пальмиры под прикрытием артиллерии, отбили у боевиков «Исламского государства» еще несколько ключевых опорных пунктов. Правительственные ВВС поддерживают наступление, нанося удары по местам концентрации сил террористов. Под ударами, в частности, оказались укрепрайоны ИГИЛ в окрестностях их главного оплота в регионе — города Ас-Сухна. Боевики предпринимают отчаянные попытки задержать наступление. Так, используя беспилотники и «джихад-мобили», террористы пытаются прорвать оборону САА в районе месторождений нефти и газа вблизи древней Пальмиры. При этом в результате ударов со стороны ИГ инфраструктуре района был нанесен серьезный материальный ущерб. Так, накануне загорелось газовое поле Хаян.

Провинция Даръа

Правительственные военнослужащие провели серию ракетных обстрелов опорных пунктов боевиков на окраине района Даръа Аль-Балад, почти целиком занимаемого незаконными формированиями, сообщает оппозиционный источник Qasioun News. С прибытием дополнительных подразделений САА и «Хезболлы» армия САР активизировала атаки позиций радикалов в районе административного центра провинции. Сейчас боевики «Джебхат ан-Нусры»*** и ССА контролируют южную половину города Даръа.

ВВС САР тем временем провели бомбардировку укрепленных районов исламистов вблизи населенного пункта Наима к северо-востоку от столицы провинции, передает в Twitter (@NoorNahas1) военный источник. О результатах боевого вылета не сообщается. В этой области пролегают важнейшие линии снабжения оккупированных южных районов Даръа.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Бинниш, находящемся к северо-востоку от города Идлиб, прогремел мощный взрыв. Как передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, по поселению было выпущено несколько ракет. По данным источника, связанного с вооруженной оппозицией, удар был нанесен шиитскими ополченцами, поддерживающими режим Башара Асада с направления деревни Аль-Фуа. Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал, однако инфраструктуре Бинниша был причинен материальный ущерб.

Однако важно отметить, что шиитские поселки Аль-Фуа и Кефрая, находящиеся в окружении исламистов, регулярно подвергались обстрелам со стороны радикалов. Данные населенные пункты почти полностью разрушены, боевиками были убиты десятки местных жителей. При этом, кроме того, на территории провинции постоянно фиксируются вооруженные стычки между отдельными оппозиционными группировками. В ходе междоусобного противостояния нередко страдает гражданское население.

Провинция Хама

В результате разрыва мины крупного калибра у линии соприкосновения на севере провинции погиб высокопоставленный командир сил Национальной обороны Ваэль Джакиш, передает военный источник в соцсети Twitter (@omar006006). Предполагается, что мина была выпущена боевиками исламистских группировок, занимающих территории вдоль границы с провинцией Идлиб, в том числе города Аль-Латамина, Кафр Зета и Мурек.

Этот регион входит в зону безопасности, где запрещено использование оружия. Однако боевики-исламисты, рассчитывая сдвинуть линию фронта на юг и тем самым вернуть утраченные позиции, постоянно ведут обстрелы и предпринимают попытки прорыва обороны САА на этом направлении.

Ирак

Террористы «Исламского государства» открыли минометный огонь по группе мирных жителей, пытавшихся бежать из подконтрольного боевикам района Занджили на северо-западе Мосула. Согласно данным информационного агентства Al Sumaria News, под обстрелом были убиты и ранены 16 гражданских лиц. В этой части города по-прежнему разворачиваются активные боевые действия. Замкнутые в кольцо блокады отряды ИГ продолжают удерживать Старый город, а также районы Занджили и Аль-Шафаа. Мирных жителей террористы используют в качестве живого щита.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)