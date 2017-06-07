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Новости Сирии
Командование САА потребовало от коалиции США прекратить поддержку ИГИЛ и «Ан-Нусры»

Командование САА потребовало от коалиции США прекратить поддержку ИГИЛ и «Ан-Нусры»

12:06  7 Июня 2017
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Командование САА потребовало от коалиции США прекратить поддержку ИГИЛ и «Ан-Нусры»

Дамаск, 7 июня. Верховное командование ВС САР выступило с официальным заявление после авиаудара ВВС США в районе Ат-Танф.

В заявлении указано, что Сирийская арабская армия успешно борется с террористическими организациями «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра» (обе группировки запрещены в России), однако международная коалиция во главе с США оказывает последовательную поддержку террористам.

Командование САА потребовало от коалиции США прекратить поддержку ИГИЛ и «Ан-Нусры»

Это подтверждает очередной акт агрессии против проправительственных сил на территории Сирии. Ранее сообщалось, что ВВС США нанесли авиаудар, в результате которого погибли двое военнослужащих и еще более десяти получили ранения. Были повреждены три единицы военной техники.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #джебхат ан-нусра #ввс сша
Алексей Громов
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