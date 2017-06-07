Общественная палата объяснила лидерство Дальнего Востока по алкоголизму

В Избранное

Скопировать

Москва, 7 июня. Рост алкоголизма в ряде российских регионов происходит из-за местных властей, которые предпринимают недостаточно мер, чтобы бороться с этим явлением. Такое мнение выразил в среду член Общественной палаты России Султан Хамзаев, комментируя составление рейтинга самых пьющих регионов России, среди которых лидирует Дальний Восток.

По его словам, уровень потребления алкоголя населением можно было бы снизить при хорошей работе полиции, прокуратуры, а также если глава региона лично продемонстрирует людям пример.

«Если губернатор транслирует здоровый образ жизни в сети, то это скажется на образе жизни и увлечении спортом в конкретном регионе, увеличив его на 1-2%», — пояснил Хамзаев RT на русском.

Ранее Роспотребнадзор составил список самых пьющих регионов. В их числе оказались Магаданская область, Сахалинская область, Республика Коми и Москва.