От всемирного секса до убийства: как в Болгарии разоблачили главаря порносекты «Каула-Дхарма»

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В болгарском городе Бургас по требованию Интерпола накануне был задержан гражданин России Митрадэвананда Парамахамса, который известен как глава так называемой порносекты «Каула-Дхарма». В России он обвиняется в убийстве пятилетнего летнего мальчика Яши Зиборова 18 июня 2016 года. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Российский гражданин с таким экзотическим именем, которое переводится как «святой наивысший йог (светлейший бог), находящийся в постоянном блаженстве», родился 40 лет назад в Хабаровске, и при рождении его звали Сергей Кириенко. Единственное, что выделяло его среди сверстников, было увлечение йогой, а затем он стал изучать буддизм, эзотерику и ведическую культуру. На родине он не мог похвастаться большими достижениями в жизни, а также большим трудолюбием — нигде на работе долго не задерживался. В связи с этим он решил попытать счастья в столице.

В Москве он стал работать в фитнес-клубе преподавателем йоги с тантрическим уклоном. Уклон оказался очень эффективным, и число женщин, желающих заниматься у него, стало увеличиваться в геометрической прогрессии. Этому способствовало и то, что Кириенко хорошо умеет рекламировать себя в видеоблогах Интернета.

Чтобы не делиться доходами с фитнес-клубом, гуру (учитель) перенес обучение к себе домой, где ничто не мешало ему превращать своих учениц в наложниц. Вдохновленный успехами он провозгласил себя брахманом (человеком, напрямую общающимся с богом), а заодно на основе учений, которые он изучал, создал секту «Каула-Дхарма» (Путь семьи).

Секта действовала по традиционной схеме. Наложнице вначале внушалась мысль, что она избранная (в данном случае — просветленная), потому что одна из немногих, кто знает истину, которую проповедует глава секты. Затем Кириенко объяснял ей, что не нужно общаться с недостойными людьми, не знающими правду, и она прерывала все контакты с родственниками и друзьями. Позже она начинала сниматься в порнографическом видео, затем ей делали рекламную страничку с прейскурантом интимных услуг в Интернет, и она занималась проституцией. Нет смысла писать, кому шли доходы от этого занятия.

Главной мыслью учения брахмана Кириенко была та, что просветления можно достичь только через секс и чем чаще им заниматься, тем лучше. Это оправдывало проституцию. А высший формой секса является его открытость, то есть публичность — съемки в порнофильмах, групповой секс. Не случайно Кириенко сам часто коротко называл свое учение просто: всемирный секс.

Для своих последовательниц он нанимал стилистов, визажистов, тренеров и пластических хирургов. Это позволяло потом дорого продавать их сексуальные услуги богатым клиентам, которых он находил в Интернете. Кроме того, цветущий вид сектанток на многочисленных видеозаписях, выложенных в Интернет, привлекал в секту новых будущих сексуальных рабынь.

Вообще с Интернетом Кириенко работал очень активно. С 2012 года у него есть видеоканал в YouTube с 1250 подписчиками, где сделанные им видеозаписи были просмотрены до 700 тысяч раз. Существует до сих пор и сайт его секты, где он размещает материалы под такими, например, названиями: «Запрет порнографии — это попытка нелюдей приватизировать секс», «Здоровый образ жизни — пропаганда рабовладельцев», «Моногамия — способ маскировки гомосексуализма», «Современная семья — тоталитарная секта», «Девственность — равно деградация», «Проституция — это оружие, запрещенное рабам» и так далее.

Очевидно, украинским происхождением Сергея Кириенко можно объяснить наличие там же статей далеких от секса: «Чью сторону принять в украинском конфликте?» и «Русский язык — это язык деградации».

Бизнес брахмана из Хабаровска рос, росло и самомнение, и в 2016 году он решил снова повысить свой статус и стать просто «богом». В связи с этим он из Сергея Кириенко превратился официально в Митрадэвананда Парамахамса и получил российские внутренний и заграничный паспорта на это имя. Сколько к тому времени у него было последовательниц — сказать сложно, но об их количестве говорит тот факт, что он их разбил на касты и поселился с 15 представительницами высшей касты в снятом в аренду трехэтажном особняке в подмосковном городе Мытищи. Интересно, что в том же году он заключил законный брак, и его жена Ксения Ходырева жила в этом же особняке. Она так же много ездила по России и странам СНГ в поисках новых сторонниц всемирного секса.

Среди работниц сферы сексуальных услуг, обогащавших нового бога, были и матери-одиночки. Разумеется в такой обстановке до педофилии даже не один шаг, а один миллиметр, но соответствующие органы это почему-то долго не волновало. Так на многих пропагандистских клипах секты ее учение пропагандируют девочки-близняшки. Когда их мать вместе с ними бежала за границу в начале 2017 года, она там выложила в Интернет запись, где девочки обзывают сотрудников российских правоохранительных органов нецензурными словами.

Матерью-одиночкой была и Анастасия Зиборова, более известная под псевдонимом Masha More — звезда множества порнофильмов. У нее был сын Яков Зиборов, 2011 года рождения. Однако с марта 2016 года его никто не видел. В связи с этим дедушка и бабушка подали заявление о его розыске, и это наконец-то привлекло к секте внимание силовых структур. Однако «бог» всемирного секса явно был готов к такому повороту событий и вместе с ближайшими последовательницами бежал за границу, прекратив деятельность «божественного» борделя в Мытищах.

Первоначально они оказались в Мексике на курорте Канкун, где сектантки продолжили секс с богатыми клиентами во имя «бога». Когда же там обстановка стала накаляться они перебрались в Бельгию, где все повторилось. В Болгарии Митрадэвананда Парамахамса вместе с женой предусмотрительно получили разрешение на проживание еще весной 2016 года. 31 мая 2017 года он подал документы для продления разрешения, а когда 6 июня пришел за решением, то был задержан полицией. Задержать его жену Ксению Ходыреву не удалось — она успела вылететь в американский город Лос-Анджелес. У болгарской полиции имеется информация, которая сейчас проверяется, что она занималась проституцией на болгарском курорте Слынчев бряг (Солнечный берег).

Вместе с Митрадэванандом Парамахамсом была другая его последовательница из России Татьяна Себерцова, которую бургасский суд оставил на свободе под подпиской о невыезде. Она заявила в интервью в здании суда, что Яша Зиборов жив и в течение недели будет возвращен в Россию. Она также продемонстрировала видеозапись мальчика, где он называет дату — 3 июня 2017 года — и показывает свой загранпаспорт на фоне последних новостей. Эта же видеозапись несколько дней назад была выложена на всех страницах секты в Интернете.

Хотелось бы, чтобы мальчик был жив, а его исчезновение было бы лишь трюком главы секты, стремящегося выставить себя жертвой российских властей, фабрикующих против него лживые обвинения и параллельно привлечь внимание крупных российских СМИ к своей организации, получив бесплатную рекламу.

Но есть и факты, говорящие против такой версии. Борец за безграничную сексуальную свободу с индийским именем был задержан по красному бюллетеню Интерпола за убийство на основании решения московского суда от 5 апреля 2017 года, и там указана точная дата убийства — 18 июня 2016 года. Явно у суда были какие-то доказательства, раз он обвинил именно его в убийстве Яши, а не кого-то другого. Также нельзя забывать, что при современной технике и мастерстве гримеров можно создать любую видеозапись.

Жив ли мальчик мы, очевидно, узнаем в ближайшие 40 дней, которые Митрадэвананда Парамахамса проведет в заключении, пока будет решаться вопрос его выдачи Российской Федерации. Он уже заявил, что все документы о его выдаче сфабрикованы, так как он постоянно критиковал российские власти за ограничения свободы народа. Очевидно, он имел в виду сексуальную свободу. В связи с этим глава секты официально попросил политическое убежище в Болгарии, но шансы на его получение небольшие.

В любом случае приятно, что новоиспеченный «бог» находится там, где давно уже должен был находиться и наверняка больше не испытывает постоянного блаженства, как это записано в его паспорте.

Для справки:

Уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») возбуждается автоматически если человек пропал без вести, пока не доказано обратное или не будет найдено тело пропавшего. На данный момент нет информации о том, что следствие обнаружило тело Якова Зиборова.