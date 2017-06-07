Клинцевич: Иран ответит ИГ на теракты ударом страшной силы

В Избранное

Скопировать

Москва, 7 июня. Сегодня две группы террористов осуществили практически одновременные нападения на парламент Ирана и мавзолей основателя современной Исламской республики Ирана аятоллы Хомейни. Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что уверен, что со стороны Ирана последует самый жесткий ответ террористам.

«Совершив теракты в мавзолее Хомейни, считающемся мусульманской святыней, и в парламентском комплексе Тегерана, боевики ИГ* нанесли Ирану смертельное оскорбление. Не сомневаюсь, что в ответ последует удар страшной силы. Иран — это не Западная Европа, чтобы спускать подобные оскорбления. Это — восток, и здесь совсем другие счеты», — прокомментировал нападения Клинцевич.

Напомним, ответственность за нападения в Иране взяли на себя боевики международной террористической группировки «Исламское государство»* (запрещено в РФ).

По словам Клинцевича, несмотря на то, что Иран является одной из немногих стран, противостоящих ИГ, его ресурсы и политический потенциал в этой борьбе пока что задействованы мало — властям Ирана не приходилось пока бороться с ИГ на собственной территории.

«После этих терактов ситуация должна измениться. Террористы — и довольно скоро — еще пожалеют о содеянном», — уверен сенатор.

* Организация запрещена на территории РФ.