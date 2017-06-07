МВД проверило данные о записке в туалете Казанского вокзала в Москве

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Москва, 7 июня. В полиции заявили, что опубликованная ранее информация об угрозе взрыва на Казанском вокзале не нашла подтверждения.

По заверению министерства внутренних дел, на место выезжали специалисты, среди которых были и кинологи с собаками, которые убедились в отсутствии опасности. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее в СМИ была опубликована информация о найденной в одном из туалетов вокзала записке, в которой говорилось о якобы готовящемся взрыве.