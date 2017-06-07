Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли в Ростове-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 7 июня. В Ростове-на-Дону нашли восьмилетнего мальчика Романа Ефимова, который накануне утром ушел из дома и бесследно исчез. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Полиции о пропаже ребенка сообщила его мать. Сразу после этого начались поиски несовершеннолетнего, к которым были привлечены волонтеры. Информацию о приметах пропавшего и его фотографии распространили по всему региону.

В итоге мальчика нашли благодаря бдительности ростовчанина, который увидел Романа в другой части города. Школьник уже воссоединился с семьей, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Почему мальчик отсутствовал так долго, не уточняется.