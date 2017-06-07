ЛНР: жители поселка Донецкий спасаются в убежищах от артобстрела ВСУ

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Луганск, 7 июня. Украинские силовики начали интенсивный артобстрел населенного пункта Донецкий в ЛНР, сообщил глава местной администрации Геннадий Карцев.

Жители населенного пункта Донецкий, расположенного в Кировском районе ЛНР, находятся в укрытиях из-за интенсивного артобстрела со стороны ВСУ, сообщил представитель местных властей Геннадий Карцев. По словам подполковника Народной милиции Андрея Марочко, продолжающийся с утра обстрел Кировска ведется из 122 мм гаубиц Д-30, сильно пострадала городская инфраструктура. Известно, что снаряды попали в пятиэтажку по улице 50 лет СССР, повреждены еще пять жилых домов и завод «Центрокуз».