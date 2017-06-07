Кабмин Германии одобрил вывод военных с турецкой базы «Инджирлик»

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Берлин, 7 июня. В правительстве Германии было единогласно принято решение о выводе военнослужащих с турецкой авиабазы «Инджирлик». Об итогах заседания в Берлине сообщает агентство ДПА.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что Германия не может допустить дальнейшего дислоцирования вооруженных сил на территории, закрытой для немецких властей. Поэтому у Берлина не остается иного выбора, кроме как вывести дислоцированных на базе «Инджирлик» немецких военнослужащих.