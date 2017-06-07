Путин заявил о лидирующих позициях стран с железной дорогой стандарта «1520»

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Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям XII Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520» отметил лидирующие позиции соответствующих стран, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Авторитетный состав участников, насыщенная программа, содержательные дискуссии позволяют вам всесторонне обсуждать актуальные профессиональные проблемы и вырабатывать скоординированные подходы для обеспечения лидирующих позиций стран стандарта «1520» на глобальном рынке грузовых и пассажирских перевозок, эффективного развития экономик государств евразийского континента», — констатировал российский лидер.

Путин назвал ежегодные встречи глав железных дорог стран «широкой колеи» центральным отраслевым событием.

Ранее Путин заявил, что не теряет надежды на улучшение отношений с США.