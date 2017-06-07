Госдума досрочно лишила мандата депутата Сафина

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Москва, 7 июня. Марат Сафин сдаст свой депутатский мандат до истечения срока действия полномочий. Такое решение принято в Госдуме РФ. Основанием для этого послужило заявление самого известного теннисиста.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Сафина Марата Мубиновича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы», — говорится в документе.

Напомним, депутатский мандат Сафин получил, пройдя по выборному списку от партии «Единая Россия». Его однопартийцы пояснили, что один из лучших теннисистов планеты не смог совмещать работу в Госдуме с общественными обязательствами, поэтому принял решение снять с себя депутатские полномочия.