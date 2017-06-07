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Политика
Госдума досрочно лишила мандата депутата Сафина

Госдума досрочно лишила мандата депутата Сафина

11:55  7 Июня 2017
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Госдума досрочно лишила мандата депутата Сафина

Москва, 7 июня. Марат Сафин сдаст свой депутатский мандат до истечения срока действия полномочий. Такое решение принято в Госдуме РФ. Основанием для этого послужило заявление самого известного теннисиста. 

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Сафина Марата Мубиновича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы», — говорится в документе.

Госдума досрочно лишила мандата депутата Сафина

Напомним, депутатский мандат Сафин получил, пройдя по выборному списку от партии «Единая Россия». Его однопартийцы пояснили, что один из лучших теннисистов планеты не смог совмещать работу в Госдуме с общественными обязательствами, поэтому принял решение снять с себя депутатские полномочия. 

#сафин
Алексей Громов
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