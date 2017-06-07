В Екатеринбурге проводят уникальные операции на позвоночнике

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Врачи Свердловского областного онкологического диспансера проводят уникальные операции на позвоночнике. Перед удалением пораженного опухолью позвонка используется технология эмболизации сосудов, питающих опухоль. Пациенты встают на ноги буквально на следующий день после операции. В ноябре свой уникальный опыт екатеринбургские врачи представят коллегам из Москвы и Санкт-Петербурга. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

По словам нейрохирурга Свердловского областного онкологического диспансера Алексея Дубских, такие операции проводятся в клинике благодаря возможности совмещать в одном медицинском учреждении три технологии — эмболизацию (обескровливание опухоли), хирургическое удаление опухоли с использованием современных имплантов для позвоночника и методику прецизионного облучения. Все подразделения находятся в одной клинике, и специалисты, действуя в рамках единой стратегии, выполняют последовательно все этапы технологии.

«Работа по лечению пациентов с опухолями позвоночника невозможна в одиночку. Этой сложной категорией пациентов в нашей клинике занимаются нейрохирурги, анестезиологи, интервенционные радиологи, радиотерапевты. Командная работа — основной компонент успеха», — подчеркнул Дубских.

Истории пациентов онкодиспансера всегда похожи. Жил себе человек, не тужил — и вдруг заболела спина. Боль отдает в ногу, руку, шею, опоясывает все тело, причем болевой синдром ничем не контролируется. Обратился к врачу, тот назначил МРТ: и тут-то выяснилось, что виной всему опухоль в позвоночнике. Человека направляют на консультацию в онкодиспансер. И пока он еще может ходить, его обследуют и берут на операцию.

«Операции на позвоночнике с эмболизацией сосудов проводятся как при первичных опухолях в позвонках, так и при вторичных, то есть метастазах опухолевых процессов из других органов — почек, молочной железы, простаты, легких. Хирургия первичных опухолей к вторичным относится примерно как 1:100. В основном мы оперируем пациентов с вторичными опухолями. При этом метастазы бывают как абсолютно бескровными (когда в них мало сосудов), так и очень васкуляризированными, то есть с потенциальной возможностью вызвать интенсивное кровотечение во время операции. Так, например, если у человека была когда-то опухоль почки, после чего в позвоночнике появился единичный метастаз, сдавливающий спинной мозг, то его целесообразно предварительно эмболизировать, то есть отключить опухоль от системы кровоснабжения. В противном случае во время операции пациент потеряет много крови», — пояснил нейрохирург.

Такие высокотехнологичные хирургические вмешательства проводятся в специальной рентгеновской операционной. Через пункционный доступ в бедренной артерии с помощью различных по конфигурации и свойствам катетеров в зону опухоли вводятся эмболизаты, которые могут быть жидкими, сферическими, спиральными — вариантов много. Их задача — перекрыть кровоснабжение опухоли.

«После обескровливания опухоли наступает второй этап лечения, во время которого тотально убирается позвонок и замещается опорным имплантатом. Сзади позвоночник фиксируется специальными винтовыми конструкциями. Наша задача — сделать так, чтобы из-за опухоли в позвоночнике человек не был обездвижен и мог дальше самостоятельно посещать онколога, химиотерапевта, получать полноценное лечение. Основная задача — сохранить больному качество жизни», — подчеркнул Алексей Дубских.

Свердловский онкодиспансер — единственная в России клиника, где данные операции поставлены на поток. На сегодняшний день их выполнено уже более 120.

В начале июня перенимать опыт уральских нейрохирургов приезжали врачи из Кургана, Тюмени, Ростова, Казани и Саратова. В ноябре приедут коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга.