Давно забыли об ИГИЛ: чего добиваются США, нанося удары по правительственным силам в Сирии

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В результате авиаудара возглавляемой США коалиции погибли двое военнослужащих сирийской армии. Налет произошел накануне в в Ат-Танфе. Отмечается, что еще 15 человек получили ранения. Такие данные сообщают представители САА. По мнению военного политолога Александра Перенджиева, американцы обозначили линию на территории Сирии, за которую нельзя переходить и жестко реагируют на все подобные действия. Речь при этом идет о разделе страны.

Как американцы раскраивают карту Сирии авиаударами по правительственным силам — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

США пытаются оправдаться

В Пентагоне между тем оправдываются тем, что якобы предупреждали сирийские власти о своих планах по нанесению авиаударов. Американские военные уверяют, что атака Военно-воздушных сил международной коалиции на позиции правительственной армии Сирийской Арабской Республики в Ат-Танфе была якобы совершена после неоднократных предупреждений. С таким заявлением выступили во вторник официальные представители возглавляемой Соединёнными Штатами Америки международной коалиции.

По мнению военного политолога, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, американцы хотят показать, что они уже четко обозначили свою зону влияния.

«Американцы просто-напросто четко показывают, что есть линия, через которую они не пустят войска Асада, где они реально хотят установить контроль, чтобы там Асада не было», — сообщил эксперт.

Речь идет о разделе Сирии

По словам военного политолога, американцы намереваются создать на территории Сирии свое отдельное квази-государство — вместо квази-халифата террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

«Фактически, та операция, что проходит в Ираке под их руководством и руками курдов, как раз говорит о том, что они хотят создать свое собственное квази-государство на территории Сирии, только уже под другим знаменем, не ИГИЛ*, а что-то другое», — обратил внимание военный политолог.

По словам эксперта, в данном случае США четко это показывают и не пускают войска Асада за определенную линию. Посвятили американцы кого-то в свои планы или нет, неизвестно, но они жестко уже обозначили границу, обозначающую свою зону влияния, отмечает эксперт.

«Дальше и будет это происходить: как только где-то будут передвигаться через эту линию войска Асада, тут же начнут наносить удар американцы. Они уже продумали свой предлог: это создает некую угрозу. Наверное, в этом есть какая-то определенная доля правды, в том смысле, что они рассматривают это как угрозу своим интересам и той территории, которую они обозначили», — отметил Александр Перенджиев.

Идет ли тут речь о борьбе с ИГИЛ? Кажется, увлеченные отстаиванием своих собственных интересов в Сирии, американцы и думать забыли о террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ). И эксперт уверен, что здесь явно действуют иные мотивы.

«Речь идет о разделе Сирии», — подытожил военный политолог.

США используют формальный предлог

Как отмечает в своем блоге в «Живом журнале» военный эксперт Борис Рожин, американцы под предлогом «защиты неконфликтной зоны» опять нанесли удар по формированиям шиитов. Последние начали движение к Ат-Танфу, невзирая на листовки, которые с прошлого месяцы представители США разбрасывали по пустыне. В этих информационных материалах предупреждалось, что к Ат-Танфу не стоит приближаться.

«Ссылки на наличие «неких зон безопасности» являются со стороны США лукавством. Территория Сувейды соглашениями в рамках Астаны и даже вышедшей в тираж сделкой Лавров-Керри не регламентируются. США влезли в Сувейду именно потому, чтобы предвосхитить соединение сирийских и иракских про-иранских формирований на границе в районе Рутбы», — пишет военный эксперт.

Как отмечает Борис Рожин, данный предлог является формальным, так как «борцов за свободу» инструктировали уже более полутора лет «для борьбы с ИГИЛ» на территории Иордании. Сейчас же их используют для сохранения позиций США в юго-восточной Сирии. При этом наиболее амбициозный план американцев по продвижению в Восточном Каламуне уже неактуален.

Ранее сообщалось, что удар коалиции по армии Сирии связан с визитом президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Такое мнение высказал политолог Маис Курбанов. Как отмечает эксперт, третье нападения коалиции на правительственные силы в Сирии можно считать очередным предупреждением: Вашингтон на словах борется с боевиками ИГ*, а на деле — с сирийским лидером Башаром Асадом.

* Организация запрещена на территории РФ.