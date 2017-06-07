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Происшествия
Новый взрыв произошел около мавзолея Хомейни в Тегеране

Новый взрыв произошел около мавзолея Хомейни в Тегеране

11:52  7 Июня 2017
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Новый взрыв произошел около мавзолея Хомейни в Тегеране

Тегеран, 7 июня. По сообщениям информационных источников, новый взрыв прогремел неподалеку от мавзолея аятоллы Хомейни на юге столицы Ирана. Ситуация в Тегеране остается крайне напряженной.

Напомним, ранее утром в Тегеране произошло сразу два террористических нападения: одна группа террористов атаковала здание иранского парламента, в то время как другая, включавшая в себя террористку-смертницу, атаковала мавзолей Хомейни. Позже полиция задержала двоих участников нападения, один из которых покончил с собой, приняв яд, и еще трех человек в непосредственной близости к мавзолею. Обстоятельства нового взрыва пока что неизвестны.

Валентин Меликов
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