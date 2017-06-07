Собянин поручил ускорить строительство домов при реновации

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Москва, 7 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил сократить число процедур при строительстве новых домов в рамках программы реновации, ускорив таким образом их ввод в эксплуатацию. Об этом в среду заявил руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Мэр поставил задачу, и на сегодняшний день есть понимание, как провести оптимизацию процедур. Сократить их число со 112 до 68 процедур. Это позволит сократить на 549 дней градостроительный цикл, то есть до 998», — отметил он.

По словам чиновника, эти меры позволят сократить строительный цикл с 4,2 года до 2,7 года. Левкин выразил надежду, что поручение мэра будет исполнено в ближайшие 3-4 месяца, пишет РИАМО.