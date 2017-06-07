Аэропорт «Пулково» закрылся для частных самолетов

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Санкт-Петербург, 7 июня. Петербургский аэропорт «Пулково» не будет принимать частные самолеты.

Как стало известно ФАН, полеты частной авиации, которая ранее широко использовались среди высокообеспеченных петербуржцев, запрещены на полтора месяца. Так, «Пулково» для частных самолетов для перевозки бизнесменов, глав корпораций и даже членов правительства города и области закрыто в связи с усилением мер безопасности на время проведения Кубка Конфедераций.

Данный запрет не касается спецотряда авиакомпании «Россия», который занимается перевозкой первых лиц страны. Также в особо необходимых случаях будет выдано разрешение на полет и частникам, но для этого необходимо согласования с ФСБ и МВД.