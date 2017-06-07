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Новости Сирии
Хомс: сектору энергетики района Аль-Ваер нанесен ущерб в 6 миллионов долларов

Хомс: сектору энергетики района Аль-Ваер нанесен ущерб в 6 миллионов долларов

11:41  7 Июня 2017
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Хомс: сектору энергетики района Аль-Ваер нанесен ущерб в 6 миллионов долларов

Хомс, 7 июня. В освобожденном от боевиков квартале Аль-Ваер продолжаются работы по восстановлению электроэнергетического сектора.

Сотрудники электроэнергетической компании Хомса сообщили, что в данный момент идут работы по техническому ремонту ЛЭП в районе Аль-Ваер. Сирийское информационное агентство «САНА» отмечает, что террористы нанесли энергетическому сектору квартала ущерб почти в шесть миллионов долларов.

Хомс: сектору энергетики района Аль-Ваер нанесен ущерб в 6 миллионов долларов

Энергетики заняты возведением новых трансформаторных подстанций в районах Аль-Мушерфа, Тельамри и Тель Ас-Сафа. После завершения работ энергия будет поставляться по всей провинции Хомс.

#сирия #хомс #лэп #аль-ваер
Алексей Громов
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