Хомс: сектору энергетики района Аль-Ваер нанесен ущерб в 6 миллионов долларов

В Избранное

Скопировать

Хомс, 7 июня. В освобожденном от боевиков квартале Аль-Ваер продолжаются работы по восстановлению электроэнергетического сектора.

Сотрудники электроэнергетической компании Хомса сообщили, что в данный момент идут работы по техническому ремонту ЛЭП в районе Аль-Ваер. Сирийское информационное агентство «САНА» отмечает, что террористы нанесли энергетическому сектору квартала ущерб почти в шесть миллионов долларов.

Энергетики заняты возведением новых трансформаторных подстанций в районах Аль-Мушерфа, Тельамри и Тель Ас-Сафа. После завершения работ энергия будет поставляться по всей провинции Хомс.