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Весь мир
Террорист-смертник подорвал себя в здании парламента в Иране

Террорист-смертник подорвал себя в здании парламента в Иране

11:37  7 Июня 2017  /обновлено: 11:47  07 Июня 2017
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Террорист-смертник подорвал себя в здании парламента в Иране

Тегеран, 7 июня. Террорист-смертник подорвал себя в здании парламента в Иране. Об этом сообщает в среду агентство Fars.

Согласно приведенным данным, смертник подорвался на четвертом этаже здания. В настоящее время уточняются данные о жертвах и пострадавших.

Издание Tasnim News Agency сообщило, что в результате нападения погибли семь человек, четверо были захвачены террористами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) в заложники.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#иран
Тимур Румянцев
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