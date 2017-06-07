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Тегеран, 7 июня. Террорист-смертник подорвал себя в здании парламента в Иране. Об этом сообщает в среду агентство Fars.

Согласно приведенным данным, смертник подорвался на четвертом этаже здания. В настоящее время уточняются данные о жертвах и пострадавших.

Издание Tasnim News Agency сообщило, что в результате нападения погибли семь человек, четверо были захвачены террористами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) в заложники.

* Организация запрещена на территории РФ.