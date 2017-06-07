МИД РФ назвал неконструктивной реакцию США на предложения по деэскалации в Сирии

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Москва, 7 июня. Вашингтон неконструктивно реагирует на предложения России по зонам деэскалации в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Представитель МИД РФ констатировал, что Москва обращается к Вашингтону с предложениями по зонам деэскалации в Сирии. Российская сторона пытается согласовать с американскими коллегами подход по урегулированию кризиса в САР. Однако США продолжают попытки установить режим зон безопасности в том ключе, который устраивает только их.

«Продолжаем работу, но пока реакция Вашингтона недостаточно конструктивна на эти идеи», — заключил Рябков.

Ранее в США заявили, что надеются, что Россия поможет им избежать конфликта с союзниками Ирана в Сирии.