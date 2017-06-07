МИД РФ прокомментировал удар коалиции по правительственным войскам в Сирии

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Москва, 7 июня. Удар США по проправительственными силам на юге Сирии нарушает международное право, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

В министерстве иностранных дел России прокомментировали удар коалиции США по проправительственным силам САР, который произошел накануне в Ат-Танфе. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, российские и американские военные «находятся в контакте в целом по ситуации в Сирии», однако вопрос не в предупреждении об ударе, а в политической стороне дела.

«Как и 18 мая в этом же районе наносился удар, так и нынешний осуществлен, по нашей оценке, в нарушение международного права. Мотивировки, которые мы слышим со стороны центрального командования ВС США, мягко говоря, сомнительны», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Напомним, что 18 мая возглавляемая США антитеррористическая коалиция заявила, что проправительственные силы Сирии, продвигавшиеся на северо-западе от Ат-Танфе, якобы угрожали партнерским силам США. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал удар США нелигитимным и нарушающим суверенитет Сирии.