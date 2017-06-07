СК РФ выясняет причину смерти балетмейстера Мариинки в кресле стоматолога

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Москва, 7 июня. Петербургские следователи проводят проверку после смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева, который, не выходя из наркоза, скончался во время стоматологической операции.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют качество услуг, которые оказывают в частной клинике, где принимали Вихарева. Были изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СКР.

Главный стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич прокомментировал сообщения о смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева, который скончался на приеме у врача-стоматолога.

По его словам, смертность в стоматологическом кресле равна 0,001%.

«Я думаю, что смертность не более тысячных. Посчитайте сами — в среднем около 15 млн посещений врача-стоматолога в год. В прошлом году было зафиксировано две смерти в стоматологическом кресле», — цитирует слова врача RT.

Однако риск осложнений во время общего наркоза случается в процессе любых операций, уверяет Янушевич. Он также отметил, что необходимость применения наркоза в современных стоматологиях весьма сомнительна. Не стоит его использовать, особенно при лечении взрослых людей.

Сейчас существует достаточно большое количество различных средств местной анестезии для того, чтобы заглушить страх и избавить от боли больного.