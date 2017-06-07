Певец Андрей Губин заявил о покушении на его жизнь

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Москва, 7 июня. Российский музыкант Андрей Губин заявил, что на его жизнь могло быть совершено покушение. По мнению звезды 90-х, серьезная авария, в которую он попал в Сочи, могла быть не случайной.

«Я прошу просто элементарно какой-то чистоплотности, чтобы меня не убивали. Подлянки в мой адрес начались очень давно. Я их не замечал, я маленький был. Ну что это за ерунда, вы что творите?» — сказал Губин в студии «Прямого эфира».

По словам певца, несколько лет назад он ехал на такси, когда в машину неожиданно въехал другой автомобиль. Губин полагает, что дорожное происшествие на самом деле могло быть попыткой убийства, передает «Свободная пресса».