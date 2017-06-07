Робот-оператор нашел работу в единой справочной мэрии Москвы

В Избранное

Скопировать

Москва, 7 июня. В единой справочной службе правительства Москвы заработал робот-оператор, который распознает речь клиента и может ответы на вопросы о графике отключения воды, говорится в сообщении на официальном сайте столичной мэрии.

На вопросы о плановом отключении горячей воды в Москве ответит робот-оператор, который работает в единой справочной службы правительства российской столицы. Робот может распознавать речь клиента и вести с ним диалог. По данным «РИАМО», если звонящий нуждается в иной информации, робот переключит абонента на сотрудника колл-центра. В сообщении столичной мэрии отмечается, что в будущем количество функций робота-оператора будет расширяться.

Роботизированный оператор сможет проверять готовность документов, оформленных в центре государственных услуг, а также отвечать на вопросы справочного характера. По словам руководителя проекта «Общегородской контакт-центр» Андрея Савицкого, робот значительно экономит время абонента, которому не придется ждать, пока освободится другой оператор, пишет «Вечерняя Москва»