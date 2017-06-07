Появилось первое изображение доступного кроссовера Tesla Model Y

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Пало-Альто, 7 июня. Автомобильная компания Tesla показала первое изображение разрабатываемого электрического кроссовера Model Y.

Model Y — это полностью электрический автомобиль. Впервые о модели рассказал основатель Tesla, Илон Маск, в своем Twitter еще в 2015 году. Однако впоследствии он удалил сообщение.

Musk reveals new details on Tesla Model Y compact SUV: dedicated factory, new platform, deliveries in 2019 - https://t.co/ro9PP1gtVa pic.twitter.com/WVv2HAeAmR — TESLARATI (@Teslarati) June 6, 2017

По словам Маска, в основу Model Y легла абсолютно «новая платформа». Основатель Tesla уверен, что спрос на это авто превзойдет продажи Model 3.

Компания планирует выпустить Model Y в 2019 году. Как уточняет CNN, автомобили начнут поставлять не раньше 2018 года. Предзаказ на электрический кроссовер Model Y был открыт больше года назад.